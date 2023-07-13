Финляндия задумалась о восстановлении отношений с Россией из-за экономики

Финляндия решила помириться с Россией, если в стране произойдут политические изменения. В соседней стране отмечают, что нынешние взаимоотношения могут негативно сказаться на экономике Финляндии.

Финляндия заявила о намерение восстановить отношения с Россией, однако для этого в стране должны произойти «серьезные политические перемены». Об этом сообщил министр Финляндии Яакко Илониеми в интервью изданию MTV3.

«Нынешние отношения — в худшем состоянии за последние десятилетия, это ясно. Это результат действий России, мы к этому не стремились», — заявил политик.

Он также отметил, что напряженная ситуация между странами может негативно сказаться на экономическом состоянии Финляндии.

Ранее выславшие российских дипломатов Хельсинки удивились закрытию генконсульства в Петербурге. При этом финны отметили, что это решение «вывело ситуацию в новое измерение».