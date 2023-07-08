Выславшие российских дипломатов Хельсинки удивились закрытию генконсульства в Петербурге

Выславшие российских дипломатов Хельсинки удивились закрытию генконсульства в Петербурге
Фото: Unsplash

Президент Финляндии удивился решению российских властей закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге. Политика не смутило, что ранее финны выдворили из страны российских дипломатов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что решение закрыть генконсульство страны в Петербурге стало неожиданным для Хельсинки. В интервью финскому агентству STT он отметил, что подобные меры в отношении других стран уже были, поэтому новое решение Москвы не стало уникальным. Однако «тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным]», подчеркнул Ниинистё.

Президент Финляндии также отметил, что ответ России на высылку девяти дипломатов из Хельсинки «вывело ситуацию в новое измерение». Ниинистё заявил, что страна готовится к ответному закрытию ведомства.

Ранее Gazeta.SPb подробнее рассказывала о причинах и последствиях таких решений.

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