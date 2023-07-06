Для россиян бессрочно продлили запрет на въезд в Финляндию

Правительство Финляндии в четверг, 6 июля, приняло очередное решение, направленное против граждан Российской Федерации. Действующие ограничения для россиян продлили в стране на неопределенный срок. Пока улучшений в ситуации ожидать не приходится. Gazeta.spb разобралась в происходящем и собрала всю нужную информацию в одном материале.

Что опять запретили?

В Финляндии одобрили сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу им виз. Запрет ввели еще в сентябре 2022 года. Изначально предполагалось, что ограничения не окажутся длительными, но сейчас их и вовсе сделали бессрочными: ездить в Финляндию на выходные просто так не получится.

Запрет действует на поездки без реальной необходимости, включая поездки транзитом через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны. Снимать ограничения пока не планируют. Об этом рассказали в местном кабмине, пишет РИА Новости.

Для чего продление запретов?

Целью такого принципиального решения официально в Финляндии назвали простое нежелание принимать в страну россиян «без крайней необходимости». По словам местных властей, сейчас в республике делают все возможное, чтобы «отделаться» от туристов из России.

Реакция россиян на происходящее

Простые граждане Российской Федерации возмутились происходящему в своих социальных сетях. Сильнее всего негодуют жители регионов, которые находятся на границе с Финляндией: Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Мурманской области. Россияне все еще не могут отвыкнуть, что ездить в соседнюю страну на выходные просто так еще долго не получится.

Также ответные действия на недружественную политику Финляндии в отношении России принимает и МИД РФ. В четверг, 6 июля, в пресс-службе ведомства отметили, что с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Девять финских дипломатов будут высланы из страны.