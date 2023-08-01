Петербуржцы пожаловались на ненадлежащую рекламу БАД в «Яндексе»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (УФАС) сообщила о нарушении при рекламе биологически активных добавок (БАД) в «Яндексе» после жалоб петербуржцев.

По словам горожан, в баннерной рекламе «Яндекса» появляются публикации с БАДами, однако предупреждение о том, что рекламируемые объекты не являются лекарственными средствами, отсутствует. После жалоб петербуржцев УФАС начало проверку о нарушении 25 статьи закона о рекламе.

Кроме того, в ведомстве уже возбудили уголовное дело и если вина «Яндекса» будет доказана, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей, пишет «Деловой квартал». В издании также заметили, что это не первый случай, когда «Яндекс» оказывается фигурантом нарушения рекламного законодательства. Аналогичный случай произошел в 2021 году, когда ФАС уличил корпорацию в рекламе услуг компании, которая не имеет лицензии от Центрального банка России.