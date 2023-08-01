Петербуржцы за полгода оформили ипотеку на сумму больше 151 млрд рублей

Петербуржцы за полгода оформили ипотеку на сумму больше 151 млрд рублей
Фото: Baltfoto

Жители Санкт-Петербурга за первую половину 2023 года оформили ипотечных кредитов на сумму в 151,48 миллиарда рублей, превысив показатель на 19% по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам специалистов «Центробанка», за шесть месяцев петербуржцы оформили 29 472 ипотечных займа, что на 11% больше по сравнению с аналогичным показателем в 2022 году. При этом общая сумма ипотеки всех горожан составила 151,48 миллиарда рублей, что также на 19% больше, чем в прошлом году.

Самым «прибыльным» на ипотеку месяцем оказался июнь. За месяц жители города на Неве оформили 5877 займов на сумму в 30,13 миллиарда рублей. При этом, как отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина, в беседе с журналистами издания «Ведомости. Санкт-Петербург», чаще всего летом спрос на недвижимость снижается, однако в текущем году возникла нестандартная ситуация, когда петербуржцы стремились приобрести квартиры до роста ставок по ипотеке.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили с осени увеличить штраф за незаконную перепланировку квартир.

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