Звезда фильма «Казино» Шэрон Стоун рассказала о потере ролей из-за последствий инсульта

Американская актриса, лауреат премий «Эмми» и «Золотой глобус» Шэрон Стоун призналась, что после инсульта в 2001 Голливуд бросил ее.

Во время разговора с телеведущим Крисом Уоллесом актриса вспомнила о последствиях инсульта, который она перенесла больше 20 лет назад. По словам 65-летней звезды фильмов «Казино» и «Основной инстинкт» призналась, что из-за кровоизлияния в мозг часто начала забывать свои реплики и лишилась ролей в кинолентах.

«После того как вы оказались в конце очереди, возвращение на передний план не зависит от того, сделали ли вы много блокбастеров и заработали ли вы миллиарды долларов для своей отрасли. Вы уже не так важны», — рассказала Стоун.

Знаменитость подчеркнула, что ее отодвинули на второй план, а Голливуд и коллеги бросили ее. Говоря о тех днях, актриса вспомнила, что чувствовала, как лишилась своей семьи в кино, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее пользователи Сети прокомментировали фотографии российской актрисы Юлии Пересильд из Таиланда, назвав ее купальник «слишком откровенным».