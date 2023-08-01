В Саратовской области начали продавать воздух после выступлений блогера Елены Блиновской

Жители Саратовской области сообщили о «продавце воздуха». Предприимчивый мужчина торгует на улице воздушными шарами, в которые, по его словам, был собран воздух с выступлений «королевы марафонов» Елены Блиновской.

В социальных сетях и Telegram-каналах начали появляться видео с неизвестным мужчиной, который торгует воздушными шарами рядом с закрытым коттеджным поселком «Родные просторы». Торговец предлагает всем желающим приобрести «воздух с выступлений» Блиновской, который был собран в воздушные шары.

Стоимость такого товара различается от 700 до 5 тысяч рублей в зависимости от того, как далеко от скандального блогера был создан воздух. Кроме того, по словам самого мужчины, его продукция пользуется спросом, а самая масштабная закупка составила 24 тысячи рублей.

Напомним, в апреле 2023 года Блиновскую арестовали за неуплату налогов на сумму почти в миллиард рублей. Сама «королева марафонов» в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YuoTube-канала «Осторожно: Собчак» заявляла, что платит несколько десятков миллионов налогов.

Ранее сама женщина вышла на связь с подписчиками и попросила их оплатить ее долг.