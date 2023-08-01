В Петербурге из-за приближающихся гроз объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города о сильном дожде с грозой, которые могут представлять потенциальную опасность.

Вечером 1 августа пресс-служба городского правительства со ссылкой на Росгидрометцентр сообщила о приближающемся дожде с грозой, обозначив уровень опасности как «желтый», что обозначает потенциально опасную погоду.

Водителей попросили проявить особую осторожность на дорогах или отказаться от поездок на транспорте-за риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Пешеходам также стоит проявить осторожность при перемещении по улицам. Сильный дождь с грозой продлится до 6 часов утра 2 августа.

Напомним, ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с начала августа в Петербург придет «летняя погода» а температура воздуха прогреется до +27 градусов.