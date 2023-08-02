Петербург занял третье место среди самых популярных маршрутов для экскурсий на автомобиле

Петербург занял третье место среди самых популярных маршрутов для экскурсий на автомобиле
Фото: Baltphoto

Санкт-Петербург вошел в топ российских городов, по которым туристы предпочитают совершать экскурсии на автомобилях.

За последний год количество россиян-путешественников на машине увеличилось на 45%. При этом одним из самых популярных маршрутов для экскурсий на личном авто оказался Петербург. Северная столица наравне с Ленобластью пользуется спросом у 15% туристов, пишет «ЧП Столица».

Лидером в топе оказался Краснодарский край, куда спешат отправиться 47% автомобилистов. Москва и Подмосковье заняли вторую строчку в рейтинге с ростом спроса на 48%. Среди плюсов сторонники путешествий на машине выделяют возможность построить индивидуальный маршрут, избежать проблем с покупкой билетов на самолет или поезд.

Кроме того, часть россиян даже обращаются к гидам, которые предоставляют услуги на автомобиле и показывают местные достопримечательности.

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