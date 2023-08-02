Отмена визового режима позволит россиянам путешествовать в Танзанию, Эфиопию и Занзибар

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что Африка может стать новым популярным направлением у россиян после развития прямого авиасообщения между двумя соседними континентами.

На прошедшем в Санкт-Петербурге международном саммите Россия-Африка лидеры стран обсуждали не только развитие политических и экономических отношений между странами, но и отмену визового режима. Комментируя информацию, Барзыкин заявил, что подобный шаг может стать к развитию туризма.

По словам эксперта, в Африке достаточно стран для посещения помимо популярных Египта и Туниса. Так, развитие авиасообщения сделает для россиян доступными такие страны как Эфиопия, Танзания и Занзибар. При этом все возможные риски можно минимизировать простой осторожностью.

«Не могу сказать, что путешествие в Африку содержит в себе сверх повышенные риски. Если подготовиться и организовать свой отпуск заранее, то проблемные ситуации минимизируются», — цитирует Барзыкина телеканал «360».

Вице-президент РСТ также посоветовал всем желающим перед поездкой в африканские страны изучить всю информацию о месте отдыха и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант.