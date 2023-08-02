Рыбка в сетях: как ритейл делает деликатесы частью ежедневного рациона россиян

Сегодня ритейл предоставляет покупателям на выбор продукты под собственными торговыми марками в партнерстве с локальными производителями. Разобрали на примере рыбного отдела «Пятёрочки», как от этого выигрывают и покупатели, и производители.

Поставляя продукцию под заказ для федеральной сети, предприятие упрощает себе путь к сердцу покупателя в первую очередь за счет цены. Кроме того, завод имеет гарантированный канал сбыта продукции. По такому принципу работает торговый дом «Балтийский берег» — поставщик рыбной продукции в торговую сеть «Пятерочка».

«Одна из наших миссий – увеличивать потребление рыбы в России. Для этого мы плотно взаимодействуем с ритейлом, обсуждаем, какие потребности есть у конечного потребителя, какие продукты нужно выпускать», — сообщила Анна Шевелева, генеральный директор торгового дома.

Для производства товаров под собственным брендом сети используют в том числе производственные площадки партнеров в регионах присутствия, что упрощает и удешевляет логистику. Кроме того, ритейлер снижает затраты на продвижение бренда. Итог – без ущерба качеству цена продукта может быть ниже на 20-30%.

Так, жители Петербурга и Ленинградской области могут приобрести в магазинах «Пятёрочки» продукцию бренда Fish House, произведенную в деревне Пеники Ломоносовского района. Здесь компания «Балтийский берег» производит в своих цехах широкий ассортимент: морские коктейли с кальмарами, мидиями и креветками, копченую и соленую рыбу, салаты из морской капусты и имитированную икру.

Факторы влияния

Многие виды рыбной продукции требуют специального оборудования для производства, что влияет на ценообразование и доступность для конечного потребителя. Например, в цехах «Балтийского берега» используется мультиголовочный весовой дозатор, который дозирует, укладывается и фасует сырье, а также упаковывает. Такой аппарат автоматизирует значительную часть ручного труда, что в конечном счёте позволяет инвестировать эту оптимизацию в цену. Кроме того, в цехах копчения и дефростации (разморозки) для каждого сырья автоматически регулируется температура.

На время доставки некоторых видов сырья влияют погодные условия в регионе добычи, как например, ламинария (в народе — морская капуста) зависит от штормов, требует тщательной очистки от песка и других загрязнителей, а на некоторых этапах – ручной переборки. Так, на одну тонну водорослей необходимо 28 тонн воды. Удешевить такой продукт непросто.

По словам представителей завода, в последние годы производство старается максимально переходить на отечественное сырье. Например, скумбрия, сельдь и килька вылавливаются в Каспийском море, а горбушу, из которой варится бульон для имитированной икры, выращивают в Баренцевом море.

Именно натуральный состав из рыбьего жира и бульона из горбуши делает имитированную икру такой похожей на настоящую по качеству и вкусовым свойствам. Спрос на данный продукт только за первые пять месяцев текущего года вырос, посчитали в «Пятёрочке», на 112%, то есть более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Способствует росту интереса покупателей не только привлекательная цена, но и расширение ассортимента, уверена Наталья Гаврилова, руководитель управления категории «Фреш» торговой сети «Пятёрочка» на территории Северо-Запад.

«Например, с конца первого квартала этого года мы вывели в продажу еще два вида имитированной икры. Теперь в данной группе три позиции», — отметила она.

Лидеры продаж

В «Пятёрочке» провели исследование и выяснили, какую рыбу и морепродукты выбирают покупатели чаще всего. Первая тройка популярных продуктов выглядит так: слабосоленая форель, консервы сельдь иваси и шпроты. С начала текущего года в сети реализовали около 5,7 млн консервов сельдь иваси и порядка 3 млн банок шпрот.

Петербуржцы наиболее охотно покупают салат из морской капусты, крабовые палочки, а в сегменте «заморозка» в лидерах королевские креветки и кольца кальмара, в консервации – тунец, а среди замороженной рыбы – хек и минтай. Также Петербург не выпал из общего тренда, оставив фаворитом в сегменте «соленая рыба» ломтики форели.

Таким образом, благодаря совместной работе ритейла с местными производителями, такая продукция как рыба и морепродукты, которые принято считать деликатесами, становятся более доступными для покупателей.

«Мы стремимся, чтобы потребитель рассматривал рыбный гастроном, морепродукты не только как угощение к праздничному столу, а как часть своего ежедневного рациона», – рассказала Наталья Гаврилова, руководитель управления категории «Фреш» торговой сети «Пятёрочка» в СЗФО.