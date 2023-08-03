Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев

Есть некоторые условия. Например, деньги не будут выплачены, если ранение получено умышлено.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что добровольцам предоставлены страховые гарантии в виде компенсации в случае гибели или смерти в течение года после ранения, получения инвалидности или ранения. В случае смерти семья погибшего получит выплату в размере 3 млн 131 тысяч 729,56 рублей, при получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тысяч рублей. Также при получении тяжелого ранения предусмотрена выплата в размере более 313 тысяч рублей, легкого ранения — около 78 тысяч рублей.

Указ вступил в силу с четверга, 3 августа. Он также распространяется на правоотношения, возникшие с начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Такие же условия в России уже действуют для военнослужащих. Известно, что индексация выплат добровольцам будет происходить вместе с индексацией выплат военным.

Отмечается, что средства не будут выплачены, если в момент получения травмы гражданин находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также это касается случаев, когда человек умышленно нанес себе травмы ради выплат.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге на законодательном уровне установили ежегодные выплаты ветеранам.