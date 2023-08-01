В Петербурге на законодательном уровне установили ежегодные выплаты ветеранам

Власти Санкт-Петербурга определили размер денежных выплат, которые будут получать ветераны города каждый год в День Победы и день освобождения Ленинграда от фашисткой блокады.

Во вторник, 1 августа правительство Петербурга внесло изменения в Социальный кодекс. Новое положение касается ежегодных выплат ветеранам. Так, согласно документу, опубликованному на официальном сайте Смольного, 27 января и 9 мая граждане России, проживающие в Петербурге, а также для горожан без определенного места жительства.

Начиная со следующего года инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей получат по 10 тысяч рублей. Вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ, а также дети, рожденные в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, будут ежегодно получать по 5 тысяч рублей. На данный момент новый законопроект поступил на антикоррупционную проверку. После вступления в силу инициатива будет закреплена в Социальном кодексе. Ранее выплаты ветеранам в Петербурге назначались только отдельным постановлением правительства.

Напомним, что с 2021 года для пенсионеров также предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты. Инвалиды-участники ВОВ получают 7 081 рубль, участники ВОВ без инвалидности – 5 311 рубль, а лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 3 896 рублей. Также по закону «О государственном пенсионном обеспечении» у ветеранов есть право получать вторую пенсию – согласно группе инвалидности. Прибавка может составлять от 150 до 250% для инвалидов-участников ВОВ и от 100 до 200% для блокадников. С 2005 года все участники ВОВ также по указу президента России получают от 500 до 1000 рублей ежемесячно.

Таким образом, на данный момент пенсионер-житель блокадного Ленинграда может ежемесячно получать от 24 тысяч рублей ежемесячно с учетом пенсии и всех надбавок, плюс от 5 до 10 тысяч рублей раз в год от правительства Петербурга.

Стоит также отметить, что с мая 2023 года больше 229 тысяч пенсионеров в Северной столице и Ленинградской области, достигших возраста 80 лет, начали получать прибавку к пенсии, которая составляет 100% размера фиксированной выплаты – 7 567 рублей в месяц. Однако постановление касается только тех, кто имеет страховую пенсию по старости. Граждане РФ, которые получают социальную пенсию не могут претендовать на доплату.

Ранее стало известно, что в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда ветераны не только получат дополнительные выплаты, но и будут награждены почетными знаками.