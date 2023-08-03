В Петербурге решили «заморозить» реновацию «Красного треугольника»

В Петербурге решили «заморозить» реновацию «Красного треугольника»
Фото: Baltphoto /Николай Овсянников

В городе пытаются сохранить предприятия. Заявка по изменениям в генплан согласована.

Администрация Петербурга хочет сделать часть бывшего завода «Красный треугольник» промышленной зоной. Это было обосновано тем, что объект будет осуществлять комплексное развитие на действующих предприятиях. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Северной столицы будет бороться за сохранение промышленных территорий в городе.

Как сообщает Restate, комиссия по подготовке изменений в генплан согласовала заявку КППИТ. Также в Смольном займутся зонированием квартала, в котором расположен «Красный треугольник».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге очередной раз полыхало здание завода «Красный треугольник». В ликвидации инцидента участвовали 4 единицы техники от МЧС и 18 человек личного состава.

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