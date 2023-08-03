На Просвещения полыхало кафе в ТЦ: эвакуировано 35 человек

Пострадавших нет. Об этом сообщили в МЧС.

В четверг, 3 августа, на проспекте Просвещения в Выборгском районе Петербурга произошел крупный пожар. В небольшом торговом центре загорелось кафе. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.

Диспетчер получил сообщение о возгорании в 16:35. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, в отдельно стоящем двухэтажном здании кафе происходило горение обстановки на втором этаже на площади 30 квадратных метров. Пламя удалось ликвидировать к 17:15 Из опасной зоны эвакуированы 35 человек. Сведения о пострадавших не поступали. На вызов выезжали 15 человек личного состава и три единицы специальной техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красногвардейском районе потушили крупный пожар на 350 «квадратов».