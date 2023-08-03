Российский Красный Крест откроет в Петербурге кризисный центр

Тысячи семей нуждаются в таких центрах. Поэтому их откроют по всей стране.

В десяти региональных отделениях Российского Красного Креста (РКК) появятся Центры для детей и родителей. В том числе в Петербурге. Информацией об этом поделились в пресс-службе организации.

Центры будут работать на территории Северной столицы, в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Свердловской, Новгородской, Калужской и Псковской областях, а также в Татарстане. Они откроют свои двери уже в августе. Как минимум десять тысяч семей нуждаются в таких центрах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что медики онкоцентра в Песочном рассказали о спасении пациентов на четвертой стадии. В основном лечить приходится курильщиков. Их девять из десяти пациентов. Буквально десять лет назад у пациентов с четвертой стадией почти не было шансов на выздоровление.