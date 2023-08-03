Путин призвал чиновников ездить на российских автомобилях

Иномарки у госслужащих должны быть запрещены. Так считает глава Кремля.

Президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники страны должны ездить на российских автомобилях. Он отметил, что министерства, ведомства и управление делами просят продолжать закупки заграничных машин и иногда особенно подчеркивают эту просьбу.

Как сообщают РИА новости, Путин пояснил, что это должно быть полностью исключено и все российские чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Российский лидер высказал, что считает, что, если где-то будет поскромнее – ничего страшного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским авиакомпаниям предложили продвигать отечественные вина. В Госдуме решили не самым очевидным способом поддержать отечественного производителя.