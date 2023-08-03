С 5 августа в трех районах Петербурга введут новые ограничения движения

Изменения стоит учитывать при поездках. О них рассказали в ГАТИ.

В Кировском, Приморском и Центральном районах Петербурга с субботы, 5 августа, будут введены новые ограничения движения. Информацией об этом поделились в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В Кировском районе с 5 по 6 августа не проехать по перекрестку проспекта Стачек и улицы Трефолева и на проспекте Стачек от дома 126 до Трамвайного проспекта. Причина в ремонте дорожного покрытия. В Приморском районе ремонт инженерных сетей не даст проехать по Долгоозерной улице, проспекту Авиаконструкторов и Планерной улице, с 5 по 8 августа. В центре у дома 17-19 по Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля движение будет ограничено с 5 августа по 5 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы стали в восемь раз быстрее получать штрафы от ГАТИ.