Петербуржцы стали в восемь раз быстрее получать штрафы от ГАТИ

В Петербурге нашли способ быстрее получать от автомобилистов плату по штрафам. Сроки уведомления нарушителя сократились с 23 дней до трех суток.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в рамках нацпроекта «Эффективный регион» подвела итоги оптимизации процессов. Как отметили в пресс-службе городской администрации, ГАТИ стала быстрее направлять штрафы нарушителям.

Так, уведомления об административном правонарушении стали высылать в восемь раз быстрее — период информирования автомобилистов сократился с 23 до трех дней. На формирование дела стали также уделять меньше времени — с 38 до десяти дней.

«Внедрение новых решений позволило обеспечить достаточное время для рассмотрения дел об административных правонарушениях мировыми судьями», — уточнили в Смольном.

Ранее в Петербурге предложили в сорок раз увеличить штраф за перепланировку квартир.