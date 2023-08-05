Ночью с 5 на 6 августа в Петербурге изменится маршрут двух трамваев

В Санкт-Петербурге трамваи №30 и 39 изменят свои маршруты из-за начала дорожных работ на мосту Александра Невского.

Изменения вступят в силу с 22:00 5 августа до 01:00 часов 6 августа, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатора перевозок». Так, трамвай №40 начнет курсировать на участке от Ладожского вокзала до Заневской площади рядом со станцией метро «Новочеркасская», а трамвай №39 проследует от конечной остановки «Трампарк имени Володарского» и также до «Новочеркасской».

Сообщается, что ограничения будут введены из-за начала ремонта дорожного полотна на мосту Александра Невского, который соединяет центр города и правый берег реки Невы.

Напомним, ранее стало известно, что движение личного и общественного транспорта также временно ограничили на Московском проспекте. Причиной частичного закрытия полос стал прорыв трубы.