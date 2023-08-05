Врач-терапевт рассказала россиянам об опасности жары

Терапевт Оксана Пивоварова назвала категории людей, которые находятся в зоне риска из-за аномальной жары.

Медик отметила, что в ряд российских регионов пришла жара, которая может быть опасна для части жителей страны. Так, серьезно пострадать могут граждане, страдающие ожирением, гипертонией, а также курильщики и любители выпить спиртное. Опасность летний зной также представляет для пожилых людей и детей.

Эксперт также добавила, что если выйти в жару необходимо, стоит надеть головной убор. Находиться на улице взрослым можно не больше двух часов под прямыми лучами, а детям не больше одного часа, рассказала Пивоварова в интервью NEWS.ru.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей Северной столицы о жаре в ближайшие выходные, которые сменятся дождем и грозами.