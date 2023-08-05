Полумарафон «Северная столица» внесет коррективы в движение петербургского транспорта

Полумарафон «Северная столица» внесет коррективы в движение петербургского транспорта
Фото: Baltphoto

Представители Комитета по транспорту Санкт-Петербурга рассказали об ограничениях движения по центру Санкт-Петербурга 6 августа на время проведения полумарафона «Северная столица».

В воскресенье, 6 августа в городе на Неве пройдет полумарафон «Северная столица», старт которого состоится на Дворцовой площади. В связи с этим на весь день будут введены временные ограничения на движение личного и общественного транспорта по 40 участкам в центре Петербурга.

Остановка будет запрещена Английской набережной, Керченском переулке, Кронверской набережной Биржевой площади и других. Кроме того, с 04:00 до 16:00 запрет на движение будет введен еще на 48 улицах, включая Троицкий мост, Конногвардейский бульвар, Керченский, Черноморский переулки и ряде других, сообщает пресс-служба Комтранса.

Ранее движение автомобилей было временно ограниченно на Московском проспекте из-за прорыва тубы.

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