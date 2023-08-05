Пьяный мужчина в Краснодарском крае сделал предложение возлюбленной и утонул

Спасатели не смогли спасти 34-летнего жителя Тимашевска в Краснодарском крае, который вместе со своей возлюбленной прыгал в реку с пирса.

В ночь на 5 августа пара гуляла по городскому пляжу. Молодые люди выпили алкоголь, после чего мужчина сделал своей девушке предложение выйти за него замуж. Как сообщает Telegram-канал «Тимашевский аварийно-спасательный отряд (АСО)», примерно в полночь к спасателям обратились очевидцы.

Оказалось, что мужчина в состоянии опьянения начал прыгать в реку с пирса, но после очередного прыжка стал тонуть и звать на помощь. Из воды 34-летнего жителя Краснодарского края достали уже без признаков жизни. По приезде фельдшер констатировал смерть от утопления.

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