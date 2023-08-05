CDC назвал способ защиты младенцев от ОРВИ

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) посоветовали вакцинировать всех младенцев до 8 месяцев, чтобы защитить ребенка от респираторно-синцитиального вируса (РСВ).

Эксперты отмечают, что вакцина «Бейфортус» снижает риск возникновения РСВ у младенцев на 80%. Поскольку вирус является основным возбудителем ОРВИ, его нейтрализация снижает количество обращений за медицинской помощью, говорится в пресс-релизе CDC.

Стоит отметить, что в прививке используются антитела, которые позволят защитить организм ребенка в течении пяти-шести месяцев. Специалисты также рекомендуют прививать всех детей в первую неделю рождения, либо до начала сезона ОРВИ.

Ранее врач-отоларинголог Мария Захарова рассказала, что вирусы, в том числе и ОРВИ летом лучше распространяются по воздуху, повышая шансы человека заболеть.