Эксперт туротрасли Мкртчян предложил россиянам приехать в Петербург осенью

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян предложил приехать в Санкт-Петербург в сентябре, когда продолжается пляжно-экскурсионный сезон, и нет жары.

Мкртчян отметил, что осенью во многих регионах России не только спадает жара и устанавливается хорошая погода, но и традиционно снижаются цены на туры.

При этом падение стоимости билетов равно 10-20%. В связи с этим эксперт туротрасли посоветовал россиянам посетить Петербург, а также Калининград, Приморье, все Черноморское побережье и другие интересные места.

«Сентябрь в зависимости от отеля априори всегда на 10-20-25% дешевле августа. Погода лучше, цена ниже», — цитирует специалиста Business FM.

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