Шесть юных петербуржцев вынужденно отправили домой из лагеря в Турции

Жителям Санкт-Петербурга пришлось срочно покупать билеты из турецкой Анталии обратно в Северную столицу из-за недобросовестного туроператора.

О проблеме в своем Telegram-канале рассказала Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, из-за недобросовестного туроператора детей выселили из лагеря в Анталье, нарушив тем самым права юных россиян и их родителей.

Как оказалось, компания «Колибри-Тур МСК» не оплатила проживание ребят и им пришлось посреди ночи выезжать из отеля. На данный момент в Петербург отправились шесть детей, билеты для которых покупали родители. Всего от действий недобросовестного туроператора пострадали 68 детей. На данный момент большинство россиян уже вылетели обратно.

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