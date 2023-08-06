Над Царским Селом в Пушкине поднялся дирижабль

В рамках фестиваля «Великая война. 1914» и проекта «В небе Царского Села: воздухоплавание в императорской резиденции» был запущен аэростат.

За запуском дирижабля в небо наблюдали жители и гости Пушкина. Отмечается, что воздушное судно было поднято в небо в знак памяти о военном дирижабле «Ястреб», который в 1912 году установил мировой рекорд высоты полета. При этом запуск дирижабля в Царском Селе пришлось отложить почти на час из-за погодных условий.

Кроме того, в рамках фестиваля все желающие смогли увидеть историческую реконструкцию, в которой приняли участие больше 100 клубов из Москвы и Петербурга, пишет kp.spb. На поле рядом с Ратной палатой была выстроена техника времен Первой мировой войны.

Напомним, ранее в Петербурге состоялся фестиваль сапсерфинга. Участники из разных регионов России под музыку прошли по городским рекам и каналам.