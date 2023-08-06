В Красносельском районе Петербурга на храм установили семитонный купол с крестом

На Матисовом канале в Санкт-Петербурге установили купол и крест храма великомученика Димитрия Солунского. Вес конструкции составил почти семь тонн.

Перед установкой купола и креста прошла божественная литургия и церемония освящения, которую провел настоятель храма Сергий Кубышкин. По словам священнослужителя, после установки конструкции церковь приобрела главную святыню. Семитонное сооружение пришлось устанавливать при помощи подъемного крана.

Напомним, о строительстве храма на Матисовом канале в Красносельском районе Петербурга попросили семьи погибших пассажиров, которые летели в Северную столицу из Шарм-эль-Шейха. Строительство объекта ведется уже четыре года, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга отклонила десятки запросов РПЦ на строительство церквей в Северной столице.