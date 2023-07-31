РПЦ не разрешили строить десяток церквей в Петербурге

На это решение есть причины. Возможно, дело в них.

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга рассмотрела обращения Санкт-Петербургской епархии, городских комитетов и приходов об изменении зонирования земельных участков для строительства церквей в ряде районов. Речь идет об Адмиралтейском, Центральном, Петроградском, Кронштадтском, Петродворцовом и Колпинском районах Северной столицы.

По данным «Делового Петербурга», десятки предложений по строительству церквей были отклонены, а принято лишь шесть заявок. Вероятно, предложения были отклонены из-за того, что не были учтены требования по поводу возможности нахождения такого рода объектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Смоленском кладбище открыли памятник Ксении Петербургской. Скульптуру создали за счет пожертвований верующих, рассказывает пресс-служба администрации Петербурга.