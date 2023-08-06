МЧС предупредило петербуржцев о неблагоприятной погоде в понедельник

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о неблагоприятных погодных условиях.

В понедельник, 7 августа в Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщило МЧС России. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей города на Неве призвали быть внимательнее и осторожнее.

«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01», владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101»», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, власти Санкт-Петербурга объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей и гроз 6 августа. Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также предупредил горожан о приближающейся непогоде, после которой ожидаются жаркие дни.