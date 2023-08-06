Власти Петербурга объявили «желтый» уровень опасности из-за дождей и гроз

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Причиной стали приближающиеся к городу дожди с грозами.

В воскресенье, 6 августа с 09:00 утра до 18:00 вечера на всей территории Северной столицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности, обозначающий потенциально опасную погоду. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале городской администрации.

Со ссылкой на данные Росгидрометцентра, правительство Петербурга сообщило о надвигающихся грозах и дожде, которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

«Особую осторожность также необходимо проявлять пешеходам», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Александр Леус сообщил о возможных грозах и дожде в воскресенье, после которых жителей Петербурга ожидают жаркие дни и понижение атмосферного давления до нормы.