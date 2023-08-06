Теплый атмосферный фронт в Петербурге повысит температуру воздуха и снизит давление

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Санкт-Петербурга о погоде на 6 августа.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 6 августа город на Неве окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, который станет причиной жаркой погоды. Местами в Петербурге ожидается облачность с прояснениями. Местами также могут пройти кратковременные дожди с грозами.

В целом температура воздуха прогреется до 27-29 градусов тепла по Петербургу и до +25-30 градусов по области. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, написал Леус в своем Telegram-канала «Погода от шефа».

«В понедельник без осадков, днем +31…+33°», — заключил эксперт.

Ранее синоптик Александр Колесов предупредил жителей Петербурга о жаркой погоде в выходные и последующими за ними дождями.