Российский «Прогресс МС-22» помог МКС уйти от космического мусора

Российский «Прогресс МС-22» помог МКС уйти от космического мусора
Фото: пресс-служба госкорпорации "Роскосмос"

Экипаж корабля «Прогресс МС-22» помог Международной космической станции (МКС) совершить уклонение от космического мусора.

В ночь с 5 на 6 августа грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором, говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса. Сообщается, что двигатели российского корабля были включены в 05:00 утра и проработали 196 секунд.

Слаженные действия экипажа помогли МКС набрать необходимую высоту. На данный момент орбита станции была скорректирована и составила 416,5 километра. Стоит отметить, что за время полета МКС ее орбита была скорректирована 343 раза. При этом 191 случай изменения положении станции выполни корабль «Прогресс».

Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днем Победы прямо с борта МКС.

МКС роскосмос


 

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