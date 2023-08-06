Спасатели извлекли труп неизвестной женщины из канализационного люка в Ленобласти

Спасатели извлекли труп неизвестной женщины из канализационного люка в Ленобласти
Фото: скриншот из группы "Аварийно-спасательная служба ЛО" в социальной сети "ВКонтакте"

Спасатели города Шлиссельбург в Ленинградской области обнаружили тело женщины в канализационном люке СНТ Юбилейное-Ручьи.

В воскресенье, 6 августа поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга отправился по вызову в садово-огородническое некоммерческое товарищество Кировского района Ленобласти. По приезде специалисты обнаружили труп неизвестной женщины в канализационном люке. Тело погибшей достали и передали сотрудникам полиции, говорится в сообщении пресс-службы Аварийно-спасательной службы ЛО.

Личность женщины и обстоятельства ее смерти сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит выяснить

Напомним, ранее в Курортном районе Санкт-Петербурга возле поселка Лисий Нос был обнаружен человеческий череп с остатками волос и мягких тканей. Останки были отправлены в морг для идентификации погибшего.

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