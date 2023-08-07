Группа «Чай вдвоем» воссоединилась на сцене спустя десять лет

Не все фанаты смогут увидеть выступление. Оно будет закрытым.

Певец Стас Костюшкин сообщил поклонникам, что группа «Чай вдвоем» воссоединится на сцене спустя десять лет перерыва ради того, чтобы выступить на концерте. Информацией об этом артист поделился в своем телеграм-канале.

При этом увидеть выступление смогут не все: дело в том, что музыканты отыграют на частном корпоративе. Костюшкин отметил, что очень волнуется, так как коллектив не выходил на сцену уже десять лет. Большинство поклонников так и не увидят любимую группу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидер группы «Мачете» прокомментировал отмену выступления в Петербурге. Об отмене выступления артистов на мероприятии стало известно ранее, 29 июля. Лидер коллектива в беседе представителями СМИ озвучил, что не знает точных причин отмены выступления.