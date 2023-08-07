Смольный решил уменьшить штрафы за неуплату курортного сбора

Ранее размер штрафа составлял 10 тысяч рублей. Теперь его урежут в два раза.

В Петербурге уменьшат штрафы для гостиниц и отелей за неуплату курортного сбора. Администрация Северной столицы приняла решение смягчить наказание в два раза. Соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Планируется, что изменения будут внесены в городской КоАП. В документе указано, что юридические лица, нарушившие срок и порядок начисления и взимания курортного сбора, вместо 10 тысяч рублей штрафа должны будут заплатить 5 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге подписали закон о курортном сборе. Туристам придется стать «жертвой» эксперимента в Петербурге: в городе проведут эксперимент с курортным сбором. Взимать плату за посещение Северной Венеции будут с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.