В Волосовском районе нашли человеческие останки времен ВОВ

Найдены и личные вещи погибших. Об этом сообщили в СК.

Во время плановых работ по поиску останков мирных жителей в полутора километрах от Волосово Ленинградской области было обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По предварительным данным, в указанном месте находятся останки заключенных ДУЛАГ-102. Согласно архивным документам, там захоронены порядка двух тысяч человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку. При досмотре были извлечены скелетированные останки около 100 граждан, в том числе, предположительно, детей. Кроме того, были обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Поиски продолжаются.

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