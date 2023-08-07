В Волосовском районе нашли человеческие останки времен ВОВ

В Волосовском районе нашли человеческие останки времен ВОВ
Фото: Baltphoto

Найдены и личные вещи погибших. Об этом сообщили в СК.

Во время плановых работ по поиску останков мирных жителей в полутора километрах от Волосово Ленинградской области было обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По предварительным данным, в указанном месте находятся останки заключенных ДУЛАГ-102. Согласно архивным документам, там захоронены порядка двух тысяч человек. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку. При досмотре были извлечены скелетированные останки около 100 граждан, в том числе, предположительно, детей. Кроме того, были обнаружены и изъяты фрагменты личных вещей и одежды. Поиски продолжаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красноярском крае нашли останки плавучих динозавров.

вов новости ленобласти останки


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Волосовском районе нашли человеческие останки времен ВОВ
Смольный решил уменьшить штрафы за неуплату курортного сбора
Полиция нашла подозреваемых в избиении пенсионера за замечание на ...
Ни один водоем Петербурга не оказался пригодным для купания
Группа «Чай вдвоем» воссоединилась на сцене спустя десять лет
Умер заслуженный тренер по баскетболу Тржескал
В Петербурге построят новый лекарственный завод
Российские ученые придумали способ защиты изделий от подделок