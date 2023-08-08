В Петербурге за июль было введено около 450 тысяч «квадратов» жилья

Сдаются и соцобъекты. Об этом рассказали в Смольном.

Почти 450 тысяч квадратных метров жилья было введено в Петербурге за июль. На территории города построили 119 многоквартирных и 87 домов ИЖС. Лидером по вводу в эксплуатацию стал Красносельский район. (120 468 кв. м.). Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Второе и третье место заняли Приморский (106 658 кв. м.) и Выборгский районы (85 261 кв. м.). Кроме того, в 2023 году было сдано 23 объекта общегражданского назначения, в том числе детские сады в ряде районов: в Невском (на 200 мест) и Приморском районе (144 места), школы в Московском (на 1100 мест), Петроградском (1100), Невском (825), Колпинском (550) и Пушкинском районе (1375).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге предложений по складской недвижимости недостаточно для спроса.