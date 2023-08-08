Фигуристка Диана Дэвис рассказала о грузинском гражданстве и помощи Тутберидзе

Звезда спорта решила прервать молчание. Многое в карьере дочери тренера изменилось.

Некогда российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин недавно присоединились к сборной Грузии. Супруги решили прервать молчание и рассказать журналистам о важном решении в своей жизни. Еще недавно в СМИ мелькали новости, что спортивная пара будет кататься за США. Это вызвало раздражение у спортсменов, так как догадки были ложными. Дэвис рассказала, почему они перешли в грузинскую сборную, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы никуда не просились, соответственно, нам никто не отказывал в переходе. В декабре в интервью мы сказали, что не исключаем возможности смены гражданства, но ни о США, ни об Израиле речи не шло. Все это раздувалось „журналистами“ и не имело никакого подтверждения под собой. Я уже однажды была откреплена за Грузию в 2016 году, когда каталась в одиночном, и уже тогда думала, что если менять страну, то это должна быть Грузия. У меня грузинские корни, и я росла в грузинской семье, поэтому выбор для меня был очевиден», — пояснила фигуристка.

Муж Дэвис также высказался о том, что рассматривает принятие грузинского гражданства.

«Гражданство будет необходимо только для Олимпийских игр, к тому моменту надеемся результатами заслужить это право. А с выездом проблем больше нет, совсем недавно я получил Грин-карту», — отметил Смолкин.

Оказалось, пара фигуристов больше не имеет долгов перед Россией. «Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022–2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», — пояснил фигурист.

Мать Дианы, Агата Тутберидзе, оказывала помощь спортсменам. «Я не думаю, что что-то сильно изменилось, она приезжала в США, чтобы привезти наши костюмы и все померить. Помочь нам подлатать то, что было необходимо в них. Как тренер она никогда не вмешивается в тренировочный процесс. Она может только подсказать что-то со стороны, мы, конечно, прислушиваемся. Но думаю, что так многие родители поступают. В том числе и мама Глеба», — рассказала Дэвис.