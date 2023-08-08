В Росси призывают сделать бесплатными учебники по русскому языку, истории и литературе

Таким образом, образование может стать доступнее. Книги также стоит оставлять ученикам.

Политолог Алексей Ярошенко призвал сделать бесплатными учебники по русскому языку, истории и литературе для российских школьников. Он считает, что книги должны оставаться в семьях, чтобы люди в любой момент могли вернуться к изученному материалу. Также Ярошенко аргументирует предложение тем, что таким образом образование станет более доступным.

Как сообщает телеканал «360», политолог высказался, что малоимущей семье будет тяжело потратить тысячу рублей на один только учебник по истории, поэтому их нужно выдавать бесплатно. Также он считает, что образование будет качественнее, если учебники будут оставаться в семьях. Это позволит гражданам возвращаться к прочитанному. Ярошенко считает, что продавать историю своей страны – неправильно.