В Петербурге за полгода в три раза увеличились продажи электрокаров

«Москвич» оказался самым непопулярным. Всего в городе зарегистрированы лишь четыре таких авто.

В Петербурге зафиксирован рост продаж новых электрокаров почти в три раза. Речь идет о периоде с января по июль 2023 года сравнительно с показателями за аналогичный период 2022 года. Всего на территории города на Неве зарегистрировано 308 таких автомобилей. Об этом свидетельствуют данные «Автостат инфо».

По данным «Ведомостей», наиболее продаваемые марки электрокаров в городе: российский Evolute – 55, Tesla – 45, китайские Zeekr – 33, Hongqi – 28, немецкие Volkswagen – 24, BMW – 22, также из Китая Skywell и Voyah – по 18. Не пользуется особой популярностью отечественный «Москвич», таких машин всего четыре в городе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Володин ездит на российских автомобилях. Президент России Владимир Путин заявлял, что российские депутаты и чиновники должны ездить только на отечественных автомобилях.