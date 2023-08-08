В России хотят изменить ГОСТ для запрета уменьшения упаковки без изменения цены

Инициатива получила отклик. Об этом заявили в Госдуме.

Изменения в ГОСТы на пищевые продукты предлагают ввести для установки единых требований к фасовке товара. Предлагаемый Генпрокуратурой стандарт может обязать производителей использовать только целые значения на упаковке: речь идет об одном литре иди одном килограмме. В Минпромторге заявили, что корректировки прорабатываются совместно с властями и бизнесом.

По данным «Известий», сокращение объемов упаковки началось после кризиса 2008 года. При этом стоимость товаров остается прежней. Актуальность проблемы шринкфляции (уменьшение объёма при сохранении цены) подтверждают и в Госдуме. Инициатива получила поддержку, проблема оказалась актуальной, заявил зампред Госдумы Борис Чернышев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме высказались о массовой шринкфляции в супермаркетах.