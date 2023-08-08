На Литейном проспекте открыли китайский визовый центр

Горожане смогут воспользоваться представительством в будние дни. Оно работает до 15:00.

Визовый центр КНР открылся в Петербурге на Литейном проспекте 26А. В представительстве будут принимать заявления на визы, собирать биометрию и консультировать. Центр сможет принимать до 300 человек ежедневно.

Как сообщает ТАСС, представительство уже начало работу по приему документов по записи в будние дни с 9:00 до 15:00. На открытии присутствовали заместитель генерального консула КНР Чжан Сяоцин и заместитель представителя МИД России в Петербурге Владимир Алимов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайский бренд бытовой техники собирается локализовать производство в Петербурге. Российские покупатели знакомы с продукцией бренда благодаря широкому ассортименту. Информацией об этом поделился вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.