В Гатчинском районе нашли тело утонувшего мужчины

Погибший пропал днем ранее. Труп передали сотрудникам полиции.

Утром вторника, 8 августа, спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получили информацию о пропаже человека 7 августа в карьере около деревни Новинка Гатчинского района Ленинградской области, он утонул. Информацией об этом поделились в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Водолазная группа провела поиски, обнаружила погибшего, доставила его труп на берег и передала сотрудникам правоохранительных органов. Указанный карьер не входит в зону патрулирования отряда. Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в самый жаркий день августа утонули четверо детей.