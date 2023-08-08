Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский

Его голос запомнили многие. Он был на слуху в 80-90-е годы.

В Москве после длительной болезни скончался радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. Его не стало в возрасте 73 лет. В последнее время он работал на радиостанции «Говорит Москва», где о его смерти и сообщила его супруга. Она вышла в эфир с печальной новостью.

Поклонники и близкие Володарского смогут проститься с ним 11 августа в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1. Он получил известность благодаря переводам англоязычных художественных произведений и был одним из первых переводчиков, поработавших с романами американского писателя Стивена Кинга. Также зрители запомнили его голос по синхронным переводам иностранных фильмов 80-90-х годов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что актриса театра Моссовета Нина Добрышева умерла в возрасте 84 лет.