Синоптик рассказал о возможных дождях с грозами в Петербурге 9 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал жителям Санкт-Петербурга о погоде в среду 9 августа.

По словам Леуса, Северная столица находится на границе атмосферных образований, которые формируют погоду в Петербурге и Ленинградской области. Так, синоптик отметил, что под влиянием гребня антициклона на территории города и Ленобласти будет формироваться атмосферный фронт.

Местами ожидается переменная облачность без существенных осадков. На востоке также возможны кратковременные дожди с грозами, написал специалист в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

Температура воздуха в городе на Неве при до +23-25 градусов и +21-26 градусов в области. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, заключил Леус.

Напомним, ранее синоптик Александр Колесов рассказал петербуржцам, как долго в Северной столице продержится теплая погода.