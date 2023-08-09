До конца 2023 года в Петербурге появятся 37 новых детских садов

До конца 2023 года в Петербурге появятся 37 новых детских садов
Фото: Baltphoto

Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал о планах правительства на строительство детских садов в 2023 году.

По словам Креславского, на данный момент в Северной столице построено уже 12 соцучреждений для малышей. Еще 25 детских садов будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Таким образом, всего за 2023 год жители Петербурга получат 37 новых детсада, подчеркнул чиновник.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по строительству также напомнил, что в городе на Неве на данный момент действует правило, согласно которому, социальные объекты должны строиться вместе с жилыми домами.

Ранее сотрудники ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что реконструкцию теплосетей на территории 38 школ и детских садов в Петербурге завершат к началу нового учебного года.

детские сады новости СПб строительство соцобъектов


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
До конца 2023 года в Петербурге появятся 37 новых детских садов
Синоптик рассказал о возможных дождях с грозами в Петербурге 9 августа
Движение по ЗСД будет частично перекрыто 13 августа из-за велозаезда Gran ...
Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский
В Пулково запустили новую систему подачи такси
В Гатчинском районе нашли тело утонувшего мужчины
Губернатор Дрозденко держится в рейтинге влиятельных глав субъектов РФ от АПЭК
Администрация Ленобласти опровергла слухи о возможном введении платных парковок