До конца 2023 года в Петербурге появятся 37 новых детских садов

Председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский рассказал о планах правительства на строительство детских садов в 2023 году.

По словам Креславского, на данный момент в Северной столице построено уже 12 соцучреждений для малышей. Еще 25 детских садов будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Таким образом, всего за 2023 год жители Петербурга получат 37 новых детсада, подчеркнул чиновник.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по строительству также напомнил, что в городе на Неве на данный момент действует правило, согласно которому, социальные объекты должны строиться вместе с жилыми домами.

Ранее сотрудники ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что реконструкцию теплосетей на территории 38 школ и детских садов в Петербурге завершат к началу нового учебного года.