В Ленинградском зоопарке Петербурга впервые за 16 лет родился манул

Сотрудники Ленинградского зоопарка сообщили о рождении манула. Это первый случай с 2007 года.

В пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга напомнили, что разведение манулов – сложная задача, поэтому рождение малыша стало настоящим событием для Ленинградского зоопарка и всего города. Кроме того, последний раз детеныша манула в Петербурге можно было увидеть только 16 лет назад.

«Сотрудники зоопарка рассказывают, что малыш боевой и очень смешно шипит на людей», — говорится в сообщении комитета.

Стоит также отметить, что весной 2023 года в зоопарке завершилась реконструкция вольера для манулов. В заграждении для хищных млекопитающих появились укрытия, визуальные барьеры и даже настоящая ива.

Напомним, ранее самой популярной среди животных Ленинградского зоопарка была признана капибара.