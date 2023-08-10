Люксовые бренды стали доступнее для россиян

На фоне ухода из России люксовых брендов одежды и обуви процесс обновления гардероба подорожал в разы. К примеру, достать эксклюзивные вещи в настоящий момент можно через посредников: байеров и специальные платформы. Однако во всех случаях стоимость вещи растет в разы по сравнению с магазинной ценой, также нередки случаи продажи подделок.

Несмотря на все ограничения, аналитики компании McKinsey указывают, что в России сохраняется спрос на люксовые вещи, хоть объемы импульсивных покупок и сократились из-за трудозатратности шоппинга. На этом фоне удовлетворить потребность в роскоши стремятся не только частные байеры, но и крупные российские классифайды.

К примеру, платформа «Авито» запустила отдельный раздел с премиум и люксовыми брендами, где будут размещаться как новые экземпляры, так и ресейл-вещи. Как сообщили в пресс-службе «Авито», каждое объявление проходит проверку, а вещи на подлинность проверяет партнер проекта — компания Legit Grails. Руководитель макрокатегории Lifestyle платформы «Авито» Алексей Козловский указывает, что необходимость нового решения, ориентированного на люксовый сегмент, продиктована как раз спросом покупателей.

«Ежедневно на площадке Авито поступает до 600 тысяч запросов с названиями люксовых брендов. И мы хотим не только предоставить пользователям широкий выбор оригинальных новых и б/у товаров, но и сделать процесс покупки еще более удобным и безопасным. Наличие б/у товаров позволяет найти предложения по ценам ниже рынка, а проверка на оригинальность помогает быть уверенным в качестве товара», — рассказал Алексей Козловский.

Пока программа проверки подлинности товаров доступна для вещей около 200 брендов, среди которых Balenciaga, Chanel и Dior. А число объявлений с оригинальными вещами уже достигло 26 тыс.