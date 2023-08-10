Петербургские археологи нашли конюшню XIX века рядом с гостиницей «Охтинская»

В Санкт-Петербурге продолжаются археологические раскопки возле отеля «Охтинская» рядом с рекой Невой.

В рамках раскопок шведского города Ниен археологи из Северной столицы нашли фундамент каменной конюшни, который, по мнению исследователей, был построен в XIX веке. Вместе с конюшней были найдены подковы, упряжки и другие вещи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

«Конюшня в руинированном виде прослеживается на плане 1932 года», — добавили специалисты.

Кроме того, археологи также смогли раскопать у «Охтинской» гостиницы вымощенные булыжником дороги и не исключили, что улица Гурдина могла идти к причалам, где в свое время разгружали баржи и торговые суда.

Ранее западные океанологи обнаружили неизвестную ранее экосистему в восточной части Тихого океана на глубине 2,5 тысячи метров.